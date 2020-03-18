زوجان تركيان يطوران اختباراً يشخّص فيروس كورونا خلال دقائق

أعلن الزوجان التركيان "سرحات بالا" وزوجته "زينب إيلغاز بالا" المقيمان في الولايات المتحدة، أنهما توصلا إلى إنتاج اختبار قادر على تشخيص فيروس كوفيد-19 في غضون 3 إلى 10 دقائق، من خلال قطرة دم الشخص المفحوص.

وأوضح الزوجان "بالا" أنهما يعملان في الشركة التي أسّساها في سان دييغو/كاليفورنيا Confirm Biosciences.

وأعلنا أنهما قبل شهر واحد انتهيا من إنتاج اختبار يساعد على تشخيص الفيروس بسرعة، وأن الاختبار صار الآن في مرحلة الإنتاج.

وقالا: "لقد أنتجنا الاختبار مع شريكنا الصيني وأطلقناه في السوق. الاختبار التي يحمل علامة CE يستطيع اكتشاف الفيروس من خلال قطرة صغيرة من الدم باستخدام تقنية التدفق الجانبي". مؤكدين أن الاختبار تم إرساله إلى الصين وأوروبا والقارات الأخرى.

وقال الزوجان إن الهدف هو إنتاج 500.000 اختبار يومياً حتى تتمكن المؤسسات الصحية والمستشفيات من توفير اختبارات تشخيصية سريعة للفيروس وتقديم العلاج الطبي لعدد أكبر من المصابين في فترة زمنية أقصر.

وأعرب المواطنان التركيان "بالا" عن استعدادهما لدعم وطنهما الأم تركيا وقالا: "من واجبنا المساهمة في خدمة بلدنا، ونحن مستعدان للتعاون مع وزارة الصحة التركية".

تخرج الزوجان من قسم الاقتصاد بجامعة "البوسفور" في إسطنبول، ثم انتقلا إلى الولايات المتحدة في عام 1997 وبدأا أعمالهما بشركة أسّساها في مرآب منزلهما برأسمال صغير جداً Test Country.

ومن خلال شركتهما الصغيرة تمكن الزوجان "بالا" من تطوير العديد من الاختبارات الصحية التي يمكن استخدامها في المنزل، مثل اختبار الحمض النووي وعدد الحيوانات المنوية، واختبارات الحمل والعقم، وقاما ببيعها على الإنترنت.

يذكر أن عائلة "بالا"، التي أصبحت شركتها الثانية Confirm Biosciences بعد تأسيسها عام 1999 علامة تجارية عالمية، تلقت العديد من الجوائز في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي أيضاً.