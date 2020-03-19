تأجيل انتخابات الرئاسة في شمال قبرص التركية بسبب كورونا

قرر برلمان جمهورية شمال قبرص التركية، تأجيل انتخابات رئاسة البلاد إلى 11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك ضمن إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وعقد البرلمان، الخميس، جلسة خاصة لبحث تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ 26 أبريل/ نيسان المقبل، حسب اللجنة العليا للانتخابات في البلاد.

وحصل مقترح تأجيل الانتخابات على تأييد 41 نائبا، مقابل رفض اثنين.

وبموجب القرار، يواصل الرئيس الحالي مصطفى أقنجي، مهامه في منصب الرئاسة لغاية 11 أكتوبر، الموعد الجديد للانتخابات.

والأربعاء، أعلن وزير الصحة في قبرص الشمالية علي بيللي، تشخيص إصابة 13 سائحا ألمانيا، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 20، بعد أن كانت 7 إصابات، بينهم 5 سائحين، ومواطنين اثنين.

وحتى عصر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 230 ألف شخص في 176 بلدا وإقليما، توفي منهم أكثر من 9300، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.