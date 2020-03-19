تركيا تبدأ استخدام مستلزمات التشخيص السريع لفيروس كورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا إنه سيتم البدء باستخدام مستلزمات التشخيص السريع لفيروس كورونا المستجد في غضون يوم او اثنين.

جاء ذلك في كلمة له أمام البرلمان التركي خلال جلسة خاصة لاطلاع النواب حول آخر المستجدات في البلاد بخصوص وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف قوجا أنه تم إجراء أكثر من 10 آلاف تحليل حتى اليوم للكشف عن فيروس كورونا، مشيراً إلى أن عدد التحاليل سيزداد خلال الأيام القادمة.

وتابع "ونعتقد أن عدد التحاليل سيزداد في الأيام القادمة، ونهدف إلى إجراء 10 آلاف إلى 15 ألف تحليل يومياً على الأقل."

وأوضح قوجا أن 99 ألفا و797 غرفة منفردة جاهزة لتتحول إلى غرف عزل أو عناية مركزة إن اقتضت الحاجة داخل المستشفيات التركية.