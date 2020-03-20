وزارة الصحة التركية تصدر توصيات جديدة للمطاعم لاحتواء تفشي الفيروس أكثر

أطلقت تركيا يوم الخميس سلسلة جديدة من التوصيات الخاصة بالمطاعم، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشمل الاحتياطات الجديدة التي تنفذها وزارة الصحة واللجنة العلمية، زيادة المسافة بين الطاولات في المطاعم إلى أكثر من متر، ويفضل أن تكون مترين.

ووفقاً للوزارة، يتوجب فتح النوافذ في الصالات والمناطق المغلقة أثناء التنظيف الروتيني، وتهويتها لمدة ساعة على الأقل بعد التنظيف.

كما تضمنت التوصيات إيلاء اهتمام خاص لتنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب وسور الأدراج والأزرار والهواتف ولوحات مفاتيح الحواسب، بالإضافة إلى المراحيض والأحواض في المناطق المشتركة.

وشددت التوصيات على غسل أدوات الطعام مثل الأكواب والأطباق بالماء والمنظفات بعد كل استخدام، وتخزينها في بيئة نظيفة.

وبينت اللائحة كيفية حفاظ الموظفين والعمال في المطعم على نظافتهم الشخصية عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام معقم اليدين الكحولي في حال تعذر الحصول على الماء والصابون.

كما بينت التوصيات ضرورة مغادرة العمال والموظفين الذين يعملون في المطاعم ممن يعانون من أية علامة مرضية في الجهاز التنفسي مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس، إلى أن يشعروا بتحسن.

وأوضح وزير الصحة فخر الدين قوجة أنه من المرجح إتباع هذه التوصيات بمزيد من الإجراءات، في حالة وجود وضع حرج، مثل إغلاق مراكز التسوق والمطاعم، وكذلك تخفيض ساعات العمل في محلات السوبر ماركت.

وقال قوجة إن الزيادة في معدلات الإصابة ترتبط بعدة عوامل، منها درجات الحرارة والرطوبة وكذلك التواجد في المناطق المزدحمة، مشيراً إلى أن إغلاق المدارس ساعد في منع تفشي المرض على نطاق أوسع.

وأضاف: "اتخذت تركيا إجراءات حاسمة في وقت مبكر مقارنة بالدول الأخرى. فعلى سبيل المثال، أغلقت المدارس بعد ظهور أول إصابة مباشرةً، الأمر الذي يعني انخفاض حصول العدوى إلى نسبة 15%".

وأكد على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمنع زيادة عدد الإصابات، ولكن الأمر الآن يتعلق بسلوك الناس.

وقال: "علينا أن نترك مسافة متر واحد على الأقل بيننا وبين الآخرين في الأماكن المزدحمة، ويحبذ عدم الخروج إلا للضرورة، ويجب أن يضع العائدون من الخارج أنفسهم في عزلة ذاتية لمدة 14 يوماً، كما يتعين عليهم ارتداء الأقنعة الواقية إذا اضطروا للخروج".

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا اتخذت في وقت مبكرٍ عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، مثل إغلاق المدارس والجامعات مؤقتاً، ووقف الفعاليات والأنشطة العامة، وتأجيل الزيارات الخارجية، وحظر مشاركة الجمهور في الفعاليات الرياضية.

كما أمرت وزارة الداخلية يوم الاثنين بإغلاق جميع المقاهي والصالات الرياضية والمسارح ودور السينما والمعارض وقاعات الحفلات الموسيقية وقاعات الأفراح والحانات وصالات النرجيلة ومقاهي الإنترنت وجميع مراكز الألعاب والمتنزهات والمسابح والحمامات التركية، كما أعلنت الوزارة أنها ابتداءً من يوم الثلاثاء ستغلق حمامات البخار والمنتجعات الصحية.

وطلبت الوزارة من الولايات في جميع أنحاء تركيا التنسيق مع البلديات لضمان تنفيذ هذه التدابير، بما في ذلك إرسال شرطة البلدية لمنع حدوث أي مشاكل محتملة أثناء تنفيذ التعميمات.