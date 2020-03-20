حصيلة ضحايا كورونا في تركيا ترتفع إلى 4 وفيات و359 إصابة مؤكدة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، مساء اليوم، الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة إضافة إلى 168 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 4 وفيات، و359 إصابة.

وأوضح الوزير قوجة أن مواطنة تبلغ من العمر 85 عاماً توفيت اليوم بالمرض ليرتفع عدد الوفيات إلى أربع.

يأتي ذلك بعد تأكد وفاة قائد القوات البرية التركي الأسبق آيتاتش يامان (79 عاماً) بسبب إصابته بالفيروس.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.