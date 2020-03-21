أردوغان مهنئاً بـالنوروز: رمز للأمل والأخوة والبداية الجديدة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "عيد النوروز"، يرمز إلى البدايات الجديدة والأمل والأخوة والتضامن.

جاء ذلك في تهنئة نشرها السبت بمناسبة "عيد النوروز" الموافق 21 مارس/ آذار من كل عام، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأضاف أردوغان: "حضارتنا القديمة نهضت في الأراضي التي تسود فيها القيم العالمية مثل السلام والتسامح والمحبة والأخوة".

وأشار أردوغان إلى الفضائل السامية التي ورثها الشعب التركي عن أجداده، وهي فضائل تنبذ العنصرية، وتقوم على الوحدة والتضامن.

وشدّد على أن الشعب التركي وقف دائمًا إلى جانب الحق والعدل والسلام، وسوف يمضي نحو أهدافه المنشودة لعام 2023 (مئوية تأسيس الجمهورية التركية) في أجواء من الأخوة والتضامن، وسيساهم في بناء مستقبل يسوده الازدهار والاستقرار.

وأكّد الرئيس التركي أن "عيد النوروز" يبشر بالربيع وتحتفل به منطقة واسعة تمتد من آسيا الوسطى إلى البلقان، بكل حفاوة.

وتمنى أن يكون هذا العيد وسيلة للتذكير بالقيم وحمايتها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وأردف: "أتمنى أن يجلب النوروز، وهو عيد الوفرة والبركة، كل ما هو جميل وخير لأمتنا العزيزة".