تركيا: تسجيل 12 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد إلى 21

قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة اليوم السبت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 947 وعدد الوفيات ارتفع إلى 21.

وأضاف قوجة في تغريدة له أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم اجراء الاختبار على ما مجموعه 2953 شخصًا يشتبه في إصابتهم بالفيروس وسجلت الطواقم 277 تشخيصا إيجابيًا. وقال قوجة: "فيما فقدنا أرواح 12 من مرضانا المسنين" ، داعيا المسنين للمكوث في منازلهم لأن الخطر يزداد مع تقدم العمر.

كما أعلنت الوزارة توزيع حقيبة اختبار سريع تقدم نتائج خلال 15 دقيقة عبر تركيا.

واتخذت أنقرة إجراءاتها الأكثر صرامة حتى الآن يوم السبت، حيث منعت الأشخاص الذين تجاوزوا 65 عامًا والذين يعانون مشاكل صحية مزمنة من مغادرة منازلهم. وأمرت وزارة الداخلية بإغلاق جميع المطاعم أمام العملاء باستثناء التوصيلات إلى المنازل. وفي وقت سابق، منعت الوزارة النزهات ورحلات الشواء حيث لا يزال العديد من المواطنين الأتراك يتجاهلون التحذيرات بالبقاء في منازلهم.

وأصدرت الرئاسة التركية الجمعة قراراً بتأجيل جميع الفعاليات العلمية والثقافية والفنية حتى نهاية أبريل في محاولة أخرى للحد من انتشار الفيروس.

وحث الرئيس رجب طيب أردوغان، في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الأسبوع، المواطنين على البقاء في منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل لكنه لم يصل إلى حد إعلان حظر التجول. واستجاب معظم المواطنين لدعوة الرئيس، حيث انحسرت أعداد المواطنين في الشوارع والمرافق العامة بشكل لافت.