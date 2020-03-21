تركيا تعلن إغلاقاً مؤقتاً لصالونات الحلاقة والتجميل

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر ومراكز التجميل ستغلق حتى إشعار آخر في عموم البلاد اعتبارا من مساء السبت، في إطار التدابير الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وبعد التشاور مع وزارة الصحة، أرسلت الداخلية االتركية تعميما ملحقا للتدابير المتخذة ضد الفيروس، إلى جميع الولايات حول إغلاق محال الحلاقة وتصفيف الشعر ومراكز التجميل اعتبارا من الساعة السادسة من مساء السبت (15:00 تغ)، وذلك لمنع الاتصال الجسدي بين الأشخاص خلال مزاولة المراكز المذكورة أنشطتها.

وطلبت الوزارة من السلطات في جميع الولايات التعاون بخصوص تنفيذ التعميم ومراقبته من قبل الجهات المختصة.

ويأتي هذا التدبير الإضافي، ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها السلطات التركية لحماية المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق السبت، أطلقت وزارة الصحة التركية، حزمة من التدابير الإضافية للحد من انتشار كورونا بالبلاد

وعززت وزارة الصحة في هذا الشأن من تدابيرها المتخذة في الفنادق، والمطاعم، ودور السكن الجامعي، ودور المسنين.

وحتى ظهر السبت، أصاب كورونا حوالي 279 ألف شخص حول العالم، بينهم أكثر من 11 ألفاً و500 وفاة، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.