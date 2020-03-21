تشاوش أوغلو يبحث سبل مكافحة كورونا مع 6 من نظرائه

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، سبل مكافحة وباء فيروس كورونا، مع نظرائه من 6 دول، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة على تويتر، السبت، إنه بحث وباء كورونا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع كل من نظرائه، الكندي فرانسوا فيليب شامبين، والأسترالي ماريس باين، والبرازيلي إرنستو أرايجو، ووزير الدولة الألماني لشؤون الخارجية نيلز أنين.

وأضاف أنه بحث الموضوع نفسه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، ووزير خارجية البيرو جوستافو ميزا كوادرا.

وأشار الوزير التركي إلى أنه ناقش مع نظرائه السبل المشتركة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وحتى منتصف السبت، أصاب كورونا نحو 287 ألف شخص حول العالم، توفي منهم 11 ألفا و890، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.