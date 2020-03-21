وزارة الصحة التركية تطلق تدابير إضافية لمواجهة كورونا

أطلقت وزارة الصحة التركية، السبت، حزمة من التدابير الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وعززت الوزارة في هذا الشأن من تدابيرها المتخذة في الفنادق، والمطاعم، ودور السكن الجامعي، ودور المسنين.

وسيتم بموجب هذه التدابير، تسجيل بعض المعلومات الخاصة بنزلاء الفنادق، مثل الدول التي زاروها خلال آخر 14 يوم، ومخططاتهم السياحية داخل تركيا.

وفيما يتعلق بالمطاعم، سيتم ترك مسافة متر واحد على الأقل بين كل طاولتين، للتقليل من خطر انتقال عدوى الفيروس.

وبخصوص دور العجزة ومراكز العناية بالمسنين، في حال وجود أعراض الإصابة بالفيروس لدى نزيل ما، سيتم إخضاع كافة نزلاء الدار للمراقبة الطبية.