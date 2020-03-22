إقبال شعبي في تركيا على مياه المخللات للوقاية من كورونا

يقوم بائعو المخللات في قضاء "تشوبوك" بولاية أنقرة في تركيا، بتوزيع مياهها على سكان المنطقة مجانا، لدورها في تقوية جهاز المناعة، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وشهد القضاء، الشهير بإنتاج المخللات، إقبالا كثيفا من قبل الراغبين في شرائها مع مياهها، لاعتقادهم بفوائدها الكبيرة على صحة الإنسان، بما في ذلك تقوية جهاز المناعة ضد مختلف أنواع الفيروسات.

وقال بائع المخللات، حسن حسين بينلي، للأناضول، إنه "من الضروري تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان، من أجل التصدي لفيروس كورونا".

وأوضح بينلي، أن مبيعاتهم ارتفعت مؤخرا، وأنهم يقومون بتوزيع مياه المخللات على القادمين إلى المنطقة مجانا.

من جانبه، أفاد حسن إشيك، رئيس "تنسيقية تشوبوك لإنتاج مخللات الخضر والفواكه الطازجة"، بأن المخللات غنية ببكتيريا "البروبيوتيك" التي تحمي وتقوي جهاز المناعة.

ويؤكد أطباء أن من الأخطاء الشائعة الاعتقاد السائد بأن الإكثار من تناول المخللات يقوي جهاز المناعة ويقي من الأمراض.

والصواب أن المخللات المصنوعة في المنزل تقوي الجهاز المناعي قليلا بفضل ما تحتويه من بروبيوتيك (معززات حيوية)، إلا أن الإسراف في تناولها يؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من الملح مما يسبب خللًا في توازن السوائل في الجسم وارتفاع ضغط الدم.

وحتى ظهر الأحد، أصاب كورونا أكثر من 308 آلاف حول العالم، توفي منهم أكثر من 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى 95 ألفا و838.