وزير الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا إلى 30

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30.

جاء ذلك في تغريدات نشرها الوزير مساء الأحد عبر حسابه على تويتر.

وأشار قوجة إلى تسجيل 289 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال: "حتى اليوم، أجرينا 20 ألفا و345 فحصا بكورونا، 1236 مصابون بالفيروس، فقدنا منهم 30 مريضا كلهم من المسنين".

وأضاف قوجة: "لنكن يقظين ونتوخى الحذر، فبلادنا لن تستسلم لتهديد كورونا".

وشدّد الوزير التركي على ضرورة اتخاذ التدابير من قبل المواطنين، مؤكدًا أن وزارته تتحلى بالشفافية.

وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 340 ألف شخص في العالم، توفى أكثر من 14 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد على 97 ألفًا.