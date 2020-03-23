العدل التركية تقر تدابير في المحاكم والسجون احترازاً من "كورونا"

أعلن وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، عن اتخاذ سلسلة تدابير في سجون ومحاكم البلاد، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، عقب اجتماع تنسيقي حول مستجدات "كورونا" الأخيرة في البلاد.

وأكد الوزير التركي عدم تسجيل أية إصابة بالفيروس المذكور بين نزلاء السجون في عموم البلاد.

وفي سياق آخر، أشار "غل" إلى تقليص أعداد القضاة والنوّاب العام في المحاكم، بما يكفي لمواصلة الإجراءات الروتينية، وسط تأجيل المحاكمات غير المستعجلة، مع ضمان عدم إلحاق أضرار بأطراف الدعاوى القضائية.

وفيما يخص دوائر كاتب العدل، أوضح الوزير التركي أنهم سيعتمدون فيها على أساس المناوبة، اعتباراً من الثلاثاء.

كما أكد على أن الحجر الصحي لمن يحملون أعراض الإصابة بـ "كورونا "إلزامي، وخرق هذا الإجراء بمثابة جرم قانوني.

جدير بالذكر أن تركيا كانت من البلدان التي وصلها فيروس كورونا متأخراً، وسجلت حتى اليوم 1236 إصابة و30 وفاة، بحسب وزير الصحة فخر الدين قوجة.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 350 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 15 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 100 ألف.