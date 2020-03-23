انطلاق تطبيق التعليم عن بعد في تركيا في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا

بدأ صباح الإثنين، في تركيا، تطبيق التعليم عن بعد مؤقتا، ضمن تدابير وزارة التربية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، ألقى وزير التربية ضياء سلجوق، أول درس عن بعد، عبر موقع خاص للوزارة، يمكن للتلاميذ الدخول إليه عبر التلفزيون أو شبكة الانترنت.

وفي مقدمة درسه، وجه الوزير كلمة إلى أولياء الأمور والتلاميذ، أكد فيها أن العالم يمر بمحنة كبيرة، تتمثل حاليا بخطر فيروس كورونا.

وأوضح أن الوزارة لديها مختلف البدائل والتدابير، لتعويض التلاميذ الدورس التي فاتتهم، داعيا أولياء الأمور إلى متابعة تعليم أبنائهم والمحافظة على التواصل مع الكادر التعليمي.

ولفت إلى أن مدة كل درس تقلصت إلى 20 دقيقة فقط خلال فترة التعليم عن بعد، مبينا أن الوزارة مستعدة لكافة الظروف، بما فيها تمديد فترة التعليم عن بعد.

كما أكد سلجوق على ضرورة عدم إهمال التلاميذ التمارين الرياضية في منازلهم، وتخصيص وقت للمطالعة، والاهتمام بالتغذية الصحية والنوم المنتظم.

وبيّن أن وزارة التربية وفرت الدخول المجاني للموقع الخاص بالتعليم عن بعد، عبر منح التلاميذ حزمة انترنت مجانية بـ 8 جيغابايت.

وأوضح سلجوق أن ما من بلد في العالم يستطيع توفير التعليم عن بعد لكافة التلاميذ في آن واحد، منوّها بأن تركيا رائدة في هذا المجال.

ويمكن للتلاميذ متابعة دروسهم عن بعد عبر قناة خصصتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية (TRT-EBA TV)، أو عبر الموقع "eba.gov.tr".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة التركية تعطيل المدارس أسبوعا، على أن يبدأ التعليم عن بعد اعتبارا من الأسبوع التالي من العطلة، فيما تعطل الجامعات لثلاثة أسابيع، في إطار تدابير الوقاية من كورونا.

جدير بالذكر أن تركيا كانت من البلدان التي وصلها فيروس كورونا متأخراً، وسجلت حتى اليوم 1236 إصابة ووفاة 30، بحسب وزير الصحة فخر الدين قوجا.