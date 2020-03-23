وزير الصحة التركي: بدأنا باستعمال دواء لكورونا بعدما أظهر نتائج إيجابية في الصين

أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن "المتعافين من إصابات كورونا في تركيا أعدادهم كبيرة وسنعلن عنها في الأيام القادمة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، الإثنين، عقب ترأسه لاجتماع اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف قوجة أن "الوزارة تتصرف بحساسية بالغة حيال سرعة التشخيص وعزل المصابين بفيروس كورونا والبدء بمعالجتهم".

وأشار إلى أن "الوزارة ستوظف 32 ألف عامل إضافي بقطاع الصحة، لمواجهة كورونا، لافتا إلى وجود إصابات بين الكوادر الطبية".

وأضاف "وصلنا اليوم دواء كانت نتائجه إيجابية في العلاج بالصين وبدأنا استخدامه، نريد أن نخرج بأقل الخسائر الممكنة من هذا الوباء الذي يجتاح العالم".

واستطرد "وصلنا اليوم من الصين 50 ألف علبة أدوات تشخيص سريع للفيروس وبدأنا باستخدامها، وسيصلنا 300 ألف علبة إضافية الخميس".

وشدد أن المشافي والمؤسسات الطبية لم ولن تتقاضى أي أجر مقابل تشخيص الإصابة بكورونا.

وأكد أنه "تمت دعوة 6 جامعات وأحد المراكز البحثية لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، وسندعمهم جميعا دون قيود".

وقال إن تركيا "ستبدأ قريبا تصنيع أجهزة تنفس محلية بكميات كبيرة ودون توقف".

وجدد الوزير دعوته للجميع بضرورة البقاء في المنازل قائلا "التزام المنازل أفضل وسيلة للوقاية من كورونا"، مؤكدا أن "التضامن الذي أظهرناه في مكافحة كورونا يكاد يكون لا مثيل له في العالم".

وأوضح أن أعمار وفيات كورونا في تركيا تصل حتى سن 91 عاما، اثنان منهم بين عمر 50 و60، أما الباقون فجميعهم فوق 61.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الاثنين، أكثر من 368 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.