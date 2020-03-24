ارتفاع عدد مصابي كورونا في تركيا إلى 1872 مع 43 وفاة

قفز عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا، اليوم الثلاثاء، إلى 1872، في حين بلغ عدد الوفيات 43، على ما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا.

وأوضح الوزير قوجا، في تغريدة على حسابه في تويتر أن أحد الضحايا السبع الجدد للفيروس مصاب بمرض الانسداد الرئوي المزمن والباقون من كبار السن.

ولفت إلى أنه تم إجراء 3952 اختبارا لفيروس كورونا اليوم، تبين أن 343 منهم مصاب بالفيروس، لترتفع حصيلة المصابين بالوباء إلى 1872.

وأكد قوجا أنه رغم تسجيل حالات وفاة بكورونا، إلا أن تركيا يمكنها الحد من تفشي الفيروس من خلال التدابير الوقائية.