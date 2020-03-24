الداخلية التركية تعلن تدابير جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

اتخذت السلطات التركية، الاثنين، تدابير جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الداخلية تعميمًا لكل الولايات والأقضية يحدد مواعيد العمل بجميع المحال التجارية بين 9 صباحا وحتى 9 مساء كحد أقصى.

وألزمت الداخلية وفقًا للتعميم وسائل النقل العامة بتخفيض طاقتها الاستيعابية من الركاب إلى النصف.

كما حدّدت الوزارة عدد الزبائن داخل المتاجر، بشكل يمنع الازدحام، كما أشارت في تعميمها إلى الحيلولة دون دخول زبونين في آن واحد إلى الدكاكين الصغيرة.

وفرضت الوزارة على أصحاب المتاجر وضع إعلان بعدد الزبائن المسموح لهم بالوجود داخل المتجر، وذلك بناء على مساحته.

وأعلنت وزارة الداخلية إغلاق كافة المرافق الخدمية العامة في عموم البلاد.

وأمس الاثنين، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرفع الإجمالي إلى 37.



وقال قوجة في تغريدة على تويتر إن الوزارة أجرت 3 آلاف و672 فحصا طبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وأضاف أن نتائج الفحوصات أظهرت إصابة 293 شخصا ليرفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 1529.



وعالميًا، أصاب الفيروس حتى صباح الثلاثاء، أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفي منهم قرابة 16 ألفا و600، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.



وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.