تركيا تفرض على الطلاب الأتراك العائدين من دول أوروبية حجراً صحياً لمدة 14 يوماً

وُضع مئات الأشخاص الأتراك أغلبهم من الطلاب تحت الحجر الصحي مساء الاثنين، بعد وصولهم إلى تركيا قادمين من دول داخل القارة الأوروبية وخارجها.

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت على موقعها الرسمي على تويتر أن طلاباً أتراك كانوا يشاركون في برنامج التبادل الطلابي "إراسموس" في المملكة المتحدة وايرلندا وسويسرا وبولندا، عادوا إلى تركيا ووضعوا في الحجر الصحي.

وأعلن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو في وقت سابق أن 3.358 طالباً من سبع دول فرضت حظر طيران، تقدموا بطلبٍ للعودة للبلاد، وأن كلاً منهم سيوضع تحت الحجر الصحي الإلزامي مدة 14 يوماً. وقد تمت استضافة مجموعة من أولئك الطلاب في أحد مساكن الطلبة وسط مدينة سيواس.

كما تم إيواء 346 شخصاً إضافياً ممن عادوا من دول مختلفة، في سكن للطلاب في مدينة صقاريا التي تستضيف أيضاً مجموعةً مؤلفةً من 88 سائق شاحنة وصلوا من أوكرانيا عبر سفينة شحن كجزء من جهود الإخلاء. وتم وضعهم جميعاً تحت الحجر الصحي في مساكن الطلبة التي أخليت في معظم المدن في وقت سابق خلال عطلة الجامعات وسط تصاعد الإجراءات ضد الفيروس.

وقال وزير الشباب والرياضة "محمد محرم قصاب أوغلو" يوم الاثنين، إن أكثر من 11.000 شخصا وصلوا إلى تركيا من الخارج وتم عزلهم في 36 مهجعا طلابيا في 23 ولاية من ولايات البلاد.