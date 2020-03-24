وزارة الدفاع التركية تنشئ مركزاً لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إنشاء مركز (COMMER) داخل بنيتها، لمكافحة وباء كورونا وإدارة إجراءات الوقاية للمقار العسكرية، من الفيروس.

جاء ذلك بتعليمات من وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، حيث سيقوم المركز بتتبع إجراءات الوقاية من الفيروس، واتخاذ التدابير اللازمة في حال وقوع حالة إصابة بكورونا في المؤسسات العسكرية.

وسيعمل في المركز إلى جانب الكوادر التابعة لوزارة الدفاع التركية، أفراد من مديرية الصحة العامة.

وأجرى وزير الدفاع خلوصي أقار لقاءً عبر دائرة متلفزة مع رئيس الأركان يشار غولر وقادة القوات التركية، اطلع خلاله على كيفية تطبيق التدابير المتخذة في المؤسسات العسكرية لمواجهة كورونا.

وعقب اللقاء مع القادة العسكريين، قال أقار إن "الفعاليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية في سوريا والعراق، مستمرة دون أي توقف".

وأوضح أقار أن القيادة العسكرية التركية تتخذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون سريان فيروس كورونا إلى داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد أقار عدم وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين أفراد الجيش التركي العاملين خارج حدود البلاد، مبينا أن صلاحية الدخول والخروج من وإلى الثكنات العسكرية باتت في عهدة قادة تلك الثكنات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تساعد باقي المؤسسات الحكومية في إنتاج الكمامات والسوائل المضادة للجراثيم وأدوات التعقيم وأجهزة التنفس.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا نحو 396 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا و200، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.