وزير الصحة التركي: وزعنا أدوية لعلاج مصابي "كورونا" على 40 مدينة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن أدوية فيروس كورونا المستوردة من الصين، تم توزيعها على 40 مدينة بالبلاد.

وأفاد قوجة، في بيان، الثلاثاء، أنه "تم توزيع الأدوية على 40 مدينة عبر طائرات الإسعاف ليلة الاثنين".

وأردف: "الأولوية في إعطاء الدواء الجديد ستكون للمرضى المحتجزين بالعناية المركزة. فاعلية الدواء ستظهر في الأيام المقبلة".

والاثنين، صرح قوجة، أن "تركيا تسلمت دواء كانت نتائجه إيجابية في علاج مصابي كورونا بالصين".

وقال الوزير في تغريدة مساء الاثنين: "الوزارة أجرت 3 آلاف و672 فحصا طبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأن نتائج الفحوصات أظهرت إصابة 293 شخصا ليرفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 1529".

وعالميا، حتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا نحو 395 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا و200، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.