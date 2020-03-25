أردوغان: سنقدم دعماً مالياً لمليوني أسرة تخفيفاً لآثار كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن الحكومة ستقدم دعما ماليا لنحو مليوني أسرة من ذوي الدخل المحدود، في إطار تخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي وباء "كورونا" المستجد.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها أردوغان على حسابه في تويتر تضمنت التدابير الطبية والاقتصادية التي تتخذها الحكومة في إطار مكافحة كورونا.

وقال أردوغان: "وقفنا بجميع مؤسساتنا وإمكانياتنا إلى جانب الشعب في مواجهة وباء فيروس كورونا منذ اليوم الأول".

وأضاف: "سنواصل حماية مواطنينا من تأثير أزمة كورونا عبر التدابير وحزم الدعم الاقتصادي، وسنقدم دعما نقديا بقيمة 1000 ليرة لمليوني أسرة ذات دخل محدود".

وأردف: "سيتم توفير 7 مليارات ليرة تركية كدعم فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وسيتم تزويد الشركات بتمويل إضافي عند الحاجة دون التأثير على التدفق النقدي".

وأشار إلى أن وسائل النقل العامة أصبحت مجانية في الوقت الحالي لكل العاملين في قطاع الصحة.

من جهة أخرى، أكد أردوغان أن الحكومة ستطلق برنامج متابعة دورية للمواطنين ممن هم فوق سن الـ80 في إطار مكافحة كورونا.

وأضاف: "سنتيح قريبا إمكانية استخدام مليون جهاز تشخيص سريع لفيروس كورونا".