اكتمال إجلاء الطلاب الأتراك من أوروبا ومصر

أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، اكتمال عملية إجلاء 2721 طالبا من عدة دول، في إطار التدابير المتخذة لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أوقطاي على تويتر، الأربعاء، أشار فيها إلى اكتمال إجلاء الطلاب الراغبين في العودة إلى البلاد.

وقال بهذا الخصوص: "اكتملت عملية إجلاء طلابنا الراغبين في العودة والموجودين مؤقتا في بريطانيا وإيرلندا وسويسرا وبولندا وإيطاليا ومصر وجمهورية شمال قبرص التركية، التي أوقفت رحلاتها إلى بلادنا".

وأضاف أوقطاي: "نقلنا 2721 من طلابنا إلى تركيا".

وأشار إلى خضوع الطلاب الوافدين من الدول المذكورة إلى الحجر الصحي مدة 14 يوما، في إطار التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.