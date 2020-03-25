فريق فنربهتشه التركي يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد

أعلن نادي فنربهتشة التركي، الأربعاء، إصابة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح النادي في بيان، أن فحوصات طبية أجريت على لاعبي الفريق والجهاز الطبي.

وأضاف البيان أن نتائج الفحوصات أظهرت إصابة أحد اللاعبين مع أحد أفراد الجهاز الطبي، بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم نقل اللاعب والعامل في الجهاز الطبي إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن تركيا سجلت إلى الأن 44 حالة وفاة بفيروس كورونا واصابة ألف و872 شخصا بالفيروس.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 435 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 111 ألفا.



وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.