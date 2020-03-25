مجلة: الدور التركي بالصومال غير تكتيكات حركة "الشباب" الإرهابية

نشرت مجلة "Homeland Security Today" الأمريكية، الأربعاء، مقالا عن الإسهامات التركية بتأسيس جيش وطني صومالي، ودور هذه الإسهامات في تغيير "حركة الشباب" الإرهابية لتكتيكاتها.

وتناول مقال المجلة، التي تعنى بقضايا الأمن في الولايات المتحدة، السياسات الاقتصادية والأمنية التي طبقتها تركيا في الصومال.

وتحدث المقال، الذي شارك في إعداده 4 كتّاب، عن "القوة الناعمة" التي استخدمتها تركيا في مواجهة الإرهاب والدعم الشعبي القوي لتركيا والجيش الوطني.

وأشار إلى الإسهامات التركية المهمة منذ عام 2011 في عملية التنمية وتطوير الاقتصاد الصومالي.

ولفت إلى الجهود المكثفة التي قامت بها تركيا لزيادة قدرات الجيش الوطني الصومالي الذي أصبح مسؤولا عن الأمن عقب انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي من البلاد.

وأوضح المقال أن تدريب وتجهيز القوة العسكرية الصومالية دفع "حركة الشباب" الإرهابية إلى تغيير تكتيكاتها.

وأكد أن الحركة وسعت نطاق هجماتها ضد المدنيين وبدأت باستهداف العاملين الأتراك في الصومال.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية الأولى بين الجمهورية التركية والصومال تأسست عام 1979، بافتتاح تركيا سفارة لها في مقديشو.