وزير الداخلية التركي يلمح إلى إمكانية فرض حظر التجول في البلاد لمكافحة كورونا

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن مسألة فرض حظر التجول من عدمه في البلاد، مرتبط بمدى التزام المواطنين بالتدابير الحالية التي أعلنتها الحكومة.

جاء ذلك في مقابلة أجراها، الأربعاء، مع إحدى قنوات التلفزة المحلية في تركيا، حول المستجدات الأخيرة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وأشار "صويلو" إلى أن زحمة السير داخل المدن شهدت انخفاضاً بنسبة 65 %، فيما بلغت هذه النسبة بين الولايات أو المدن، 83 %، واصفاً هذه النسب بالإيجابية.

وفي معرض رده على سؤال حول اعتزام الحكومة التركية فرض حظر التجول في البلاد، قال "صويلو" إنه "في حال التزم المواطنون بالتدابير الحالية التي أعلنتها الجهات المعنية في البلاد، فلن يكون هناك داعٍ لحظر التجول."

وتابع: "إلا أنه في حال لم يكن الأمر كذلك، لا شك أننا سنضطر إلى اتخاذ خطوات وتدابير إضافية."

وأردف: "هذه المرحلة ديناميكية، ونتابعها لحظة بلحظة، ونتصرف وفق تعليمات وزارة الصحة واللجنة العلمية الخاصة بـ كورونا."

وأوضح أن هناك بعض التدابير الأخرى التي يدرسونها حالياً، قبل فرض حظر التجول.

وفي سياق متواصل، أكد الوزير التركي مكافحتهم رفع الأسعار والتخزين المتعلق بالمستلزمات الأساسية في هذه المرحلة.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 44، والإصابات إلى ألف و872 حالة.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 435 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 111 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.