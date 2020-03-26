تركيا تسجل 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، مساء اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض كوفيد-19 في البلاد إلى 3629 بزيادة يومية قدرها 1196.

وأوضح الوزير قوجا، في تغريدة على حسابه في تويتر، أنه من أصل 5035 خرج 1196 فحصاً بنتيجة إيجابية

وبحسب الوزير، فقد سجلت تركيا 75 وفاة حتى اليوم بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 16 وفاة جديدة.

ودعا قوجة في تغريدته المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.