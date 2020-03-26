تركيا تمدد التعليم العالي عن بعد للفصل الدراسي الثاني

قرر مجلس التعليم العالي في تركيا تمديد التعليم عن بعد في الجامعات خلال الفصل الدراسي الثاني (الفترة الربيعية) من العام الحالي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس مجلس التعليم العالي، البروفسور يكتا سراج، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال سراج: "لن يكون هناك تعليم وجهاً لوجه في الجامعات خلال الفصل الدراسي الثاني".

وأضاف: "قررنا مواصلة المرحلة الدراسية للفترة الربيعية الحالية عبر التعليم عن بُعد، والتعليم المفتوح، والتعليم الرقمي".

وأكّد أن البرامج والدروس النظرية والعملية التي لا يمكن تقديمها عبر التعليم عن بعد والتعليم المفتوح والتعليم الرقمي، سوف تستكمل في أشهر الصيف.

وأعلن سراج أن مجلس التعليم العالي قرر أيضًا تأجيل امتحان القبول الجامعي (YKS) إلى 25-26 يوليو/ تموز القادم.

يأتي ذلك في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة التركية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.