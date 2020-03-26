وزير الصناعة التركي: سنقدم لوزارة الصحة ألف جهاز تنفس قريبا

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، أن وزارته بدأت بإنتاج أجهزة تنفس، وأنه سيتم خلال فترة قصيرة تزويد وزارة الصحة بألف جهاز.

وأوضح ورانك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، بالعاصمة أنقرة، أن وزارته أعدت برنامجا لتفعيل مشاريع مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية والمبتكرين بشكل سريع.

وأضاف أن وزارته ستقدم الدعم اللازم لإنتاج ما يلزم لتشخيص وعلاج فيروس كورونا الجديد.

وتابع قائلا: "عقدنا اجتماعا بين الشركات التركية التي تنتج أجهزة تنفس والأشخاص والمبتكرين الذين يودّون المساهمة في هذه المشاريع، وقريبا سنهدي ألف جهاز تنفس إلى وزارة الصحة".

ولفت إلى أن الشركات التي تحاول استغلال الفترة الحالية لتحقيق مصالحها الذاتية وزيادة مكاسبها، لن تستفيد بعد اليوم من دعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن العلماء الأتراك وبالتنسيق مع "منصة كورونا" المُستحدثة في بنية وزارة الصناعة، يبذلون جهودا كبيرة لتطوير علاج و لقاح لمكافحة الفيروس.

يذكر أن تركيا سجلت إلى الآن 59 حالة وفاة وإصابة ألفين و433 شخصا بفيروس كورونا الجديد.

وحتى صباح الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 21 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفًا.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.