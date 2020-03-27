القوات الخاصة التركية تدمر 41 لغماً ومتفجرات في منطقة "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تدمير 41 لغما ومتفجرات في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفاد بيان للوزارة، أنه "خلال أنشطة التمشيط المتواصلة في منطقة نبع السلام، عثرت قواتنا الخاصة على 3 ألغام مضادة للدبابات، و38 لغما من نوع كلايمور، و5 كيلوغرامات من المتفجرات".

وأوضح البيان أن "الفريق المختص دمّر الألغام والمتفجرات".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي الـ17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا بمدينة سوتشي في 22 من الشهر ذاته.