تركيا تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 92 وإجمالي الإصابات إلى 5698

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 92، في حين ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس ليصل إلى 5698.

وأوضح قوجه، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الصحة بعد اجتماع مطول للجنة العلمية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، أن إجمالي الفحوص التي تم إجراؤها حتى الآن هو 47823، منها 73533 فحص أجري خلال الـ24 ساعة الأخيرة. مضيفاً أن 2069 منها خرجت بنتيجة إيجابية.

وأكد الوزير التركي أن 42 مصابا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفى.

وشدد قوجه على ضرورة تقليل الاختلاط بين المواطنين، عبر تقليص ساعات وأيام العمل، وإعادة ترتيب جدول الإجازات.

وبيّن أن الوزارة تسجل كافة الإصابات والوفيات في الولايات التركية، مشيرا أن بعض الولايات سجلت إصابات أكثر من غيرها، دون أن يفصح عن توزيع الإصابات.

وأعرب عن رفض حكومة بلاده بمبادرة شخصيات أو مؤسسات خاصة، باستيراد أدوات فحص فيروس كورونا، دون إذن من وزارة الصحة.

وأضاف أن وزارة الصحة وزعت على كافة المستشفيات في عموم البلاد، 3 ملايين و615 ألف كمامة من طراز "إن 95" التي يستعملها الأطباء.