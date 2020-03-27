تركيا تعلن وضع 12 بلدة تحت الحجر الصحي وتقليص رحلات الحافلات بين المدن

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الجمعة، أنه تم وضع 12 بلدة وقرية في تركيا تحت الحجر الصحي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، بالتوازي مع حزمة إجراءات جديدة لاحتواء الفيروس.

وأكد صويلو، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الحكومة قررت تقليص رحلات الحافلات بين المدن اعتباراً من هذا المساء، مشيراً إلى أن الرحلات ستقتصر على ما هو ضروري.

كما قررت الحكومة، بحسب الوزير، إغلاق كافة أماكن التنزه والسواحل والغابات خلال أيام السبت والأحد.

من ناحية أخرى، أعلن الوزير التركي أنه تم إخلاء نحو 5800 طالب لجوء كانوا منتظرين عند الحدود مع اليونان، حيث جرت استضافتهم في مراكز مؤقتة، لكنه أكد أن هذا الإجراء يأتي كجزء من إجراءات احتواء فيروس كورونا، ومن ثم "لن نقول لا" لمن يرغب في المغادرة بمجرد زوال الخطر.