تركيا تنضم رسمياً إلى نادي الدول الساعية لتطوير لقاح ضد كورونا

بدأت جامعة إيجة في ولاية إزمير غربي تركيا، مشروعا من أجل تطوير لقاح محلي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ نجدت بوداق، في بيان الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى أي لقاح مرخص ضد الفيروس حتى الآن في العالم.

وأشار إلى وجود جهود حثيثة في العديد من الدول للتوصل إلى لقاح ضد الفيروس القاتل.

وأوضح أنهم شكلوا فريقا من العلماء ضمن مركز تطوير الأدوية في الجامعة، من أجل القيام بأبحاث لتطوير لقاح الحمض النووي ضد كورونا بإمكانات محلية.

وذكر أن الفريق العلمي بدء العمل على مشروع اللقاح، بعد سلسلة من الأبحاث والمناقشات ووضع التصورات الأولية حول ما يمكن فعله لمواجهة هذا الفيروس.

والثلاثاء قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن وزارته بدأت بحملة دعم للقطاع العلمي في البلاد بهدف تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 128 ألفا.