تركيا.. فحص السائقين وتعقيم شاحنات البضائع القادمة من أوروبا

تُخضع السلطات التركية في المعابر الحدودية التي تربطها مع الدول الأوروبية، شاحنات نقل البضائع لعملية تعقيم تام، قبل دخول أراضيها، بسبب فيروس كورونا.

ومع حظر دخول وخروج المسافرين من البوابات الحدودية، تستمر الشاحنات فقط في نقل البضائع من وإلى البلاد، وسط تدابير وقائية عالية المستوى بسبب اجتياح فيروس كورونا للقارة الأوروبية.

وفي هذا الإطار، يجري تعقيم كافة الشاحنات القادمة إلى البوابات الحدودية، قبل دخولها إلى الأراضي التركية.

كما يرتدي عناصر الجمارك والشرطة في البوابات ألبسة واقية، وكمامات، وقفازات طبية.

وفضلا عن تعقيم الشاحنات، يتم قياس درجة حرارة السائقين، قبيل دخولهم الأراضي التركية.

وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا قرابة 536 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 24 ألفا، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.