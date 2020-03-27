لاحتواء كورونا.. تدابير جديدة في الأسواق الشعبية في تركيا

أصدرت وزارة الداخلية التركية، الخميس، تعميماً على جميع البلاد يتضمن تعديلات على القواعد الواجب اتباعها في الأسواق الشعبية (البازار) في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب التعميم سيمنع بيع المواد غير الضرورية في الأسواق التي يشتري منها المواطنون احتياجاتهم الأساسية من الأغذية ومواد التنظيف.

وسيتم تأمين وضع الخضار والفواكه الطازجة غير المغلفة في الأكياس مباشرة من قبل البائع دون أن يمسها المستهلك مع مراعاة شروط النظافة.

وسيتوقف مؤقتًا بيع المواد غير الضرورية مثل الملابس والألعاب والحلي والحقائب، اعتبارًا من الساعة 17.00 غدًا (14:00 تغ).

ووفقا للتعميم ستترك مسافة 3 أمتار بين البائعين في الأسواق لتخفيف الازدحام.

وكما سيمنع بيع السلع غير الضرورية كالملابس وألعاب الأطفال وما إلى ذلك في الأسواق الشعبية التي يتم فيها تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية كالأغذية ومواد التنظيف والخضار والفواكه والحبوب والبقوليات.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دول العالم على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء الفعاليات، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.