مسجد المجمع الرئاسي يحتضن صلاة الجمعة الوحيدة في تركيا

احتضن مسجد المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، صلاة الجمعة الوحيدة في البلاد، بعد وقف أدائها بالمساجد في عموم البلاد للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب فيروس كورونا.

وأقام رئيس الشؤون الدينية علي إرباش صلاة الجمعة بحضور عدد قليل من المصلين حددتهم رئاسة الشؤون الدينية، وسط مراعاة اتخاذ التدابير الوقائية ضد كورونا.

وقالت رئاسة الشؤون الدينية في بيان، إنه مع زيادة انتشار فيروس كورونا في البلاد، لم تُقم صلوات الجمعة بالبلاد للأسبوع الثاني على التوالي.

وأضافت: "انطلاقا من رغبتنا في مواصلة أداء صلاة الجمعة بالمساجد، وتخفيف الحزن الناجم لدى شعبنا جراء وقف صلاة الجمعة ولو قليلا، أقمنا صلاة الجمعة في مسجد وحيد في تركيا، وهو مسجد مجمع الرئاسة بأنقرة".

وتابعت قائلة: "أقام رئيس الشؤون الدينية علي إرباش صلاة الجمعة في المسجد بحضور عدد قليل من المصلين حددتهم رئاسة الشؤون الدينية، وسط مراعاة اتخاذ التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا".

وكان إرباش أعلن بتاريخ 16 مارس/ آذار الجاري إيقاف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، حتى إشعار آخر، لتجنب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وحتى صباح الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 536 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.