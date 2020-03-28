الخطوط التركية تعلن عن خطتها الوقائية على الخطوط الداخلية

أعلنت الخطوط الجوية التركية إن رحلات الطيران الداخلية ستستمر في تخديم 14 ولاية فقط اعتبارًا من منتصف ليل السبت/الأحد.

جاء ذلك في بيان نشره مدير عام الشركة بلال أكشي، عبر حسابه في موقع "تويتر"، السبت.

وقال أكشي إن الولايات المعنية هي إسطنبول، وأنقرة، وصامسون، وطرابزون، وأرضروم، ووان، ودياربكر، وملاطية، وغازي عنتاب، وقيصري، وقونية، وأضنة، وأنطاليا، وإزمير.

وأوضح أن برنامج الرحلات سيُعلن خلال فترة قصيرة.

يأتي ذلك في إطار التدابير الوقائية التي تتخذها السلطات التركية لمكافحة فيروس كورونا.

وحتى ظهر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 607 آلاف، تُوفي منهم أكثر من 27 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 134 ألفا.