تركيا تفرض فحص حرارة المسافرين بين المدن

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، إن بلاده وضعت طواقم عند مداخل ومخارج الولايات، لإخضاع المسافرين لفحص درجة حرارة أجسامهم، في إطار التدابير المتخذة ضد "كورونا".

جاء ذلك في تصريح أدلى به صويلو، لدى تفقده سير حركة المرور في العاصمة أنقرة، تطرق خلاله إلى تدابير بلاده في منع تفشي كورونا.

ولفت الوزير التركي إلى انخفاض عدد المسافرين عبر وسائل النقل العامة بنسبة 90 في المئة.

وأوضح أنه سيتم فحص درجة حرارة جميع المسافرين بين المدن، حيث سيتم إخضاع الأشخاص الذين بدت عليهم أعراض كورونا لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وشدد صويلو على عدم السماح بجلوس شخصين على مقعد مزدوج في الرحلات بين المدن، مع منع السفر بين الولايات إلا بتصريح من الولايات.

وفي السياق نفسه، أعلن والي أنقرة واصب شاهين، أن مدة الحجر الصحي التي خضع لها المعتمرون العائدون قبل أسبوعين من السعودية ستنتهي الأحد.

وأوضح في هذا الإطار أن 3 آلاف و135 معتمرا في أنقرة، سيغادرون إلى منازلهم بعد إتمام فترة الحجر الصحي.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 108 وإصابة ألف و704 أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.