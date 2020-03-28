قبرص التركية تسجل أول وفاة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية شمال قبرص التركية، تسجيل أول وفاة بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، السبت.

وأوضح البيان أن المتوفى هو سائح ألماني يبلغ من العمر 67 عاما، وكان يتلقى العلاج في قبرص التركية.

وأضاف أن المتوفى كان يعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن وارتفاع ضغط الدم.

يشار أن عدد مصابي كورونا في قبرص التركية بلغ 61 حالة حتى صباح السبت، بحسب المعطيات الرسمية.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 600 ألف، تُوفي منهم أكثر من 27 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 133 ألفا.