مصادر تركية تفند مزاعم "ي ب ك" الإرهابي حول قطع المياه عن الحسكة

فندت مصادر عسكرية تركية، مزاعم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، التي تدعي تسبب تركيا بانقطاع المياه في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا بعد تعطيل عمل محطة "علوك" في منطقة نبع السلام.

وأكدت المصادر، للأناضول، السبت، أن الجهات التركية، على العكس من تلك المزاعم، وزعت المياه على المنطقة بعد أن قامت بصيانة محطة "علوك" التي كان التنظيم الإرهابي قد عطّلها.

وأوضحت المصادر أن النظام لا يزود المحطة بالطاقة الكهربائية الكافية ولا يقوم بأعمال الصيانة اللازمة، وهو ما يؤدي إلى عدم وصول كمية المياه المطلوبة إلى المنطقة منذ مدة.

وأكّدت أنه لا صحة على الإطلاق للمزاعم التي يرددها التنظيم الإرهابي بأن تركيا تقطع المياه عن منطقة الحسكة السورية وأنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى المساعدة بانتشار وباء كورونا في المنطقة.

وشدّدت على أن عناصر التنظيم يحاولون إلصاق مشكلة نابعة من النظام السوري بتركيا، بهدف التحريض ضدها.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بذلت تركيا جهودًا حثيثة لصيانة محطة "علوك" لتبدأ بتزويد الحسكة وريفها بالمياه اللازمة، بعد أن كان التنظيم قد عطّلها وجعلها غير قابلة لضخ المياه.

وفيما يتعلق بمحطة "مبروكة" الكهربائية وخطوط النقل المرتبطة بها، فإن مسؤولي النظام الخاضع لروسيا بدؤوا بأعمال الصيانة لكنهم لم يستطيعوا الانتهاء منها.

ويؤدي انقطاع الكهرباء بشكل متكرر في المنطقة نتيجة عدم تزويد محطة "مبروكة" بالطاقة اللازمة من قبل النظام، إلى عرقلة ضخ المياه بطريقة سليمة وطاقة كاملة من الآبار في ريف منطقتي رأس العين وتل أبيض.

ويؤكد المسؤولون على ضرورة صيانة مولدات الكهرباء وخطوط النقل من قبل النظام السوري من أجل حل المشكلة، وأن منطقة "نبع السلام" تحتاج إلى طاقة كهربائية بقوة 70 ميغاواطا على الأقل ودون انقطاع.

وقالت مصادر محلية إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يضغط على عناصر النظام في سدي "تشرين" و"الطبقة" من أجل منع تزويد المنطقة بالطاقة الكهربائية اللازمة.