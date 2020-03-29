الأورومتوسطي: سجل "ي ب ك" الإرهابي حافل بانتهاكات حقوق الإنسان

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد، بـ "السجل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان" لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يشكل تنظيم (بي كا كا/ ي ب ك) الإرهابي عمودها الفقري، على خلفية اعتقال نشطاء في مدينة الرقة السورية.

وقال المرصد الدولي (مقرّه جنيف) في بيان، إن "هذه الاعتقالات تشكل حلقة في مسلسل تعمدها (القوات) تقويض العمل المدني والحريات العامة والأساسية في مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا".

ودعا المرصد في بيانه إلى "الإفراج عن 4 نشطاء مدنيين اعتقلتهم منذ نحو شهر، في انتهاك جديد للحريات في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا".

وأكد البيان أنّ هذه القوات "غير مخوّلة بعمليات توقيف في غياب جهة قضائية مختصة، وفي غياب أي صفة شرعية لتلك القوات، ما يجعل ممارساتها تندرج ضمن الإخفاء القسري، والمحظور بشكل قطعي في القانون الدولي".

وحمل المرصد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الأبرز لتلك القوات، المسؤولية الأكبر في "استمرار تلك الممارسات المنافية للقانون الدولي".

وأضاف: "من غير المقبول توفير الدعم العسكري واللوجستي لمجموعات تمارس القتل والاختطاف وتنتهك بشكل يومي أبسط الحقوق الأساسية للمدنيين الخاضعين لحكمها، وتقوض أي أنشطة للمجتمع المدني".

يشار إلى أن التنظيم أخلى في المقابل سبيل المئات من عناصر داعش الإرهابي وأسرهم أو غض الطرف عن فرارهم، عقب إطلاق تركيا عملية نبع السلام، شرق الفرات.

وحاول التنظيم من خلال ذلك ابتزاز الولايات المتحدة والدول الغربية، من أجل دفع تركيا لإيقاف العملية حينها.

وفي 9 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.