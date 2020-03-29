السلطات التركية تحجر 241 شخصا قادمين من الولايات المتحدة

فرضت السلطات التركية حجرا صحيا على 241 شخصا، بعد مجيئهم من الولايات المتحدة، ضمن تدابير منع انتشار فيروس كورونا.

وأفادت مصادر، أن 241 مسافرا بينهم أتراك وأجانب، وصلوا مطار "أسن بوغا" بالعاصمة أنقرة، السبت، واستقلوا حافلات معقمة، منطلقين إلى ولاية قسطموني (شمال)، لإخضاعهم لحجر صحي داخل سكن طلابي.

ووصل المسافرون سكن "الشيخ شعبان ولي" الطلابي في قسطموني، حيث سيمضون 14 يوما بالحجر.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، ارتفاع وفيات كورونا إلى 108، إثر تسجيل 16 حالة جديدة.

وأوضح قوجة، في تغريدة عبر تويتر، أنه "تم إجراء 7 آلاف و641 فحصا للكشف عن كورونا، أظهرت إصابة ألف و704 أشخاص"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى 7 آلاف و402.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 657 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 141 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.