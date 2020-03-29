السلطات التركية توقف إرهابيا من "بي كا كا" مصاب بكورونا

أعلنت السلطات التركية، الأحد، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا لدى إرهابي في صفوف "بي كا كا"، قُبض عليه مع إثنين من زملائه في عملية بولاية بتليس جنوب شرق البلاد.

وأوضحت ولاية بتليس في بيان، أن العملية الأمنية ضد الإرهابيين جرت يوم 24 مارس الحالي.

وقبيل استجواب الإرهابيين والتحقق من هوياتهم، تم إجراء فحوصات طبية عليهم، فتبين أن أحدهم مصاب بفيروس كورونا.

ونتيجة لذلك قامت السلطات التركية بفرض حجر صحي على عائلة بأكملها، لحدوث تماس بينها وبين الإرهابي.

وأكد البيان مواصلة قوات الأمن التركية مكافحة الإرهابيين في المنطقة، لتوفير الأمن للسكان القاطنين هناك.

وترجح مصادرأمنية تركية، أن يكون الإرهابيون المتسللون من إيران إلى الأراضي التركية، يحملون الفيروس.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 668 ألفا، توفي منهم أكثر من 31 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.