نزلاء السجون في تركيا ينتجون 1.5 مليون كمامة شهرياً

أعلنت وزارة العدل التركية أن نزلاء 6 سجون ينتجون شهريًا 1.5 مليون كمامة ذات الاستخدام الواحد، وهو ما يلبي احتياجات العديد من مستشفيات البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد: "ورشات (مصانع صغيرة) العمل التي افتتحت في سجون مختلفة تساهم في إنتاج 80 نوعا من مسلتزمات المشافي، مثل الكمامات وملابس الممرضات والجراحين".

وأوضحت أن "نزلاء السجون كثفوا من الإنتاج في الآونة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا".

وذكرت أن "النزلاء في 6 سجون ينتجون شهريًا 1.5 مليون كمامة لتلبية احتياجات المشافي".

وحتى مساء الأحد، سجلت تركيا 9 آلاف و217 إصابة بالفيروس توفي منهم 131 وتعافى 105.

وإجمالًا أصاب الفيروس قرابة 712 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا.