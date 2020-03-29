والي إسطنبول يدعو سكانها للبقاء بالمنزل ٤٨ ساعة

دعا والي إسطنبول علي يرلي قايا، الأحد، سكان المدينة لعدم الخروج من المنازل مدة 48 ساعة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وغرد يرلي قايا، عبر تويتر قائلا: "تركنا مياديننا للطيور وسواحلنا للنوارس".

وأردف: "لكي نعيش هذا الجمال ونتشاطره مع أحبابنا، ومن أجل صحتك وعائلتك وأحبابك وإسطنبول وبلادنا، لا تخرج مدة 48 ساعة. ابقوا في منازلكم يا أهل إسطنبول".

والسبت، أعلنت ولاية إسطنبول العديد من التدابير ضمن مكافحة كورونا، بينها إيقاف رحلات الحافلات المنطلقة من الولاية، وحظر بعض الأنشطة الترفيهية مثل التنزه وصيد السمك والرياضة مؤقتًا، وغيرها.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 668 ألفا، توفي منهم أكثر من 31 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.