أردوغان يعلن إطلاق حملة التضامن الوطني لمساعدة متضرري التدابير الوقائية ضد "كورونا"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق حملة التضامن الوطني لمساعدة المتضررين من التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة له خاطب فبها الشعب التركي عقب اجتماع مع الحكومة، اليوم الاثنين، عبر الفيديو كونفرانس.

وأضاف أردوغان أن الحملة التي أُطلق عليها "نحن نكفي أنفسنا" هدفها تقديم دعم إضافي إلى مواطنينا ذوي الدخل المحدود المتضررين جراء تدابير مكافحة كورونا، وأنه بدأها بالتبرع بسبعة أشهر من راتبه وحث أعضاء الحكومة والنواب والمسؤولين ورجال الأعمال إلى المشاركة في الحملة.

وتابع " سنضمن وصول الأموال المجموعة عبر الحملة الوطنية إلى مستحقيها عبر الاستعانة بمخاتير الأحياء."

وأكد أردوغان على أن الدولة عازمة على اتخاذ كافة السبل لمنع تفشي فيروس كورونا مشيراً إلى أن التدابير الصحية يتم اتخاذها في ضوء توصيات المجلس العلمي منذ أول أيام انتشار الفيروس.

ولفت أردوغان إلى إمكانية تقييد المواصلات داخل المدن إذا اقتضت الحاجة.

وأكد أردوغان أن البنية التحتية للصحة في تركيا في وضع أفضل بكثير من الدول الأخرى من ناحية الأفراد والأدوية والمستلزمات وغرف العناية المركزة المجهزة.

وأشار إلى عزم الدولة افتتاح مستشفيات جديدة في أسرع وقت إلى جانب تعزيز قدرة المستشفيات الحالية.

ولفت أردوغان إمكانية اتخاذ تدابير إضافية بالتدريج مؤكداً أن تركيا لا تواجه أي مشكلة بخصوص الغذاء.

وناشد أردوغان المواطنين البقاء في المنزل قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة قائلاً " بقدر ما يستطيع المواطنون وضع أنفسهم في حجر تطوعي بمنازلهم، بقدر ما تكون مرحلة عودة حياتنا إلى طبيعتها قصيرة."