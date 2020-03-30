الهلال الأحمر التركي.. دور رائد في أزمة فيروس كورونا المستجد

تلعب جمعية الهلال الأحمر التركي دورا رائدا في أزمة الكورونا بتقديمها 3 وجبات من الطعام، يومياً لقرابة 20 ألف شخص خاضعين للحجر الصحي في البلاد.

ونقل بيان للهلال الأحمر التركي، عن رئيسه كرم قنق، أن الجمعية وظفت 8 آلاف و111 متطوعاً لديها، لخدمة المحتاجين خلال المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب "كورونا".

وأوضح "قنق" أن كوادر الهلال الأحمر التركي تواصل أنشطتها ميدانياّ، وتقدم وجبات الطعام منذ أسبوعين، لحوالي 19 ألفاً شخصاً من الخاضعين للحجر الصحي والمنزلي.

وأشار إلى أن أنشطة الكوادر المذكورة تتواصل في 63 نقطة مختلفة تتوزع على 42 ولاية تركية.

وحتى ظهر الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 735 ألفا، توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا.