ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تركيا إلى 214

أعلنت تركيا، أنها سجلت 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 214.

وأوضح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أنهم أجروا 15422 اختباراً خرجت منها 2704 نتيجة إيجابية، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد بـ"كوفيد-19" إلى 13531 إصابة.

وبحسب بيانات الوزارة حول تفاصيل انتشار الفيروس اليوم، فإن 847مريضاً يتلقون الرعاية الطبية في قسم العناية المشددة.

وأظهرت البيانات أن عدد حالات الشفاء من كورونا ارتفع إلى 243.

كما نشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الإحصائيات الأخيرة لأعداد الحالات عبر صفحته على تويتر.

ولفت قوجه إلى أن حصيلة الاختبارات زادت بنسبة 25.2 في المائة مقارنة بأمس الاثنين، وأن عدد مراكز الفحص وصل إلى 75، الأمر الذي سيساهم في زيادة سرعة عملية تشخيص المصابين بالفيروس، داعيا الجميع لمواصلة الالتزام بالعزل الاجتماعي.

وإجمالًا، أصاب الفيروس أكثر من 828 ألفا في 201 دولة وإقليم، توفي منهم ما يزيد على 40 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 174 ألفًا.



وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.