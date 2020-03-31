الشرطة التركية تستخدم طائرات الدرون لمراقبة الالتزام بإجراءات الحظر الصحي

ارتفع عدد الطائرات بدون طيار (الدرون) في تركيا ارتفاعاً لافتاً عام 2019، ووصل عددها إلى 34.150 طائرة، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على رخصة قيادة لهذا النوع من الطائرات 52.120 شخص.

وفي كل عام تتزايد أهمية طائرات "الدرون" في الحياة اليومية للشعب التركي حيث يتم استخدامها لأغراض مختلفة من قبل المتخصصين والهواة، مثل التقاط مقاطع الفيديو أو الصور الفوتوغرافية.

ويستخدم مسؤولو الأمن في تركيا طائرات "الدرون" لأغراض مختلفة. ففي وقت سابق من هذا الشهر، لجأت الشرطة في منطقة "سلطان بيلي" في إسطنبول إلى طريقة جديدة لتحذير المواطنين المتواجدين في الحدائق والمتنزهات من تهديد فيروس كوفيد-19، وأرسلت طائرات بدون طيار فوق غابات "آيدوس". وحذر مكبر الصوت المركّب على الدرون المواطنين قائلاً: "يا سكان إسطنبول الأعزاء، بقاؤكم في البيت ضروري لحمايتكم وحماية أحبائكم، من فضلكم، لا تخرجوا إلى الشارع ما لم يكن ذلك ضروريا".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية أنشأت موقعاً إلكترونياً خاصاً لتسجيل الطائرات بدون طيار في يوليو 2019. ويتم عبر هذا الموقع منح تصاريح طيران عبر الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى زيادة حركة الطائرات بدون طيار بشكل ملحوظ. ويسمح الموقع بتسجيل جميع طائرات "الدرون" التي يتراوح وزنها بين 0.5 - 25 كغ. كما يشترط تسجيل الطائرات حصول الطيارين على رخصة قيادة لأغراض تجارية أو رياضية.