وزير الداخلية التركي يدعو المواطنين للبقاء في منازلهم للحد من انتشار كورونا

دعا وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، المواطنين للالتزام بمنازلهم بسبب انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها صويلو عبر حسابه على تويتر، وأرفقها بهاشتاغ #VirüsüEvdeYokEt (اقض على الفيروس من منزلك)

وكتب: "لقد أظهر التاريخ مرارا وتكرارا أننا عندما نتحد كأمة، لا يمكن لمحنة أن تدوم على هذه الأرض لفترة طويلة".

وأردف صويلو: "فلنبق في منازلنا قدر الإمكان حتى نقضي على الفيروس ونعيش الغد الجميل مع أحبائنا".

وحتى مساء الثلاثاء، ارتفعت في تركيا وفيات كورونا إلى 214، والمصابين 13 ألفا و531، وتعافى 243 شخصاً.