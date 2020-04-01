أردوغان: هدفنا تجاوز الفترة العصيبة بأسرع وقت وأقل خسائر

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هدف الحكومة الآن هو الخروج بتركيا من هذه الفترة العصيبة بأسرع وقت وأقل خسائر.

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، مخاطبا رؤساء حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، بواسطة نظام الفيديو-كونفرانس.

وأضاف أردوغان أن المؤسسات التركية تتابع بدقة إجراءات مكافحة وباء كورونا في كافة أنحاء البلاد.

وأشار أن تركيا تمتاز بأنها بدأت بمكافحة كورونا مبكرا من خلال البنية التحتية الصحية القوية التي تمتلكها.

ودعا أردوغان الشعب التركي إلى التزام منازلهم لحين انقضاء أزمة كورونا، مؤكدا أنه على قدر الزيادة في مدة العزل الاجتماعي يزداد تباطؤ انتشار الفيروس.

وقال أردوغان "خلال السنوات السبع الأخيرة واجهنا العديد من الهجمات وبإذن الله سنتجاوز هذه الأزمة".

وتابع: "الحملة التي أطلقناها عبر تبرعي وأعضاء الحكومة برواتبهم، تم تبنيها من قبل عالم الأعمال، وأصحاب الخير والمواطنين".

وأكد الرئيس التركي أنهم مصممون على مواصلة الإنتاج والتصدير.

ودعا أردوغان كوادر حزب العدالة والتنمية وأنصاره أن يكونوا قدوة في الامتثال للتدابير الوقائية ضد كورونا، مشيرا أنه يثق بأن الشعب التركي سيلتزم بكافة التعليمات حول مكافحة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، تسجيل 46 وفاة جديدة، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 214.